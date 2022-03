Derzeit sind nicht alle Schulsekretariate in der Stadt besetzt, informierte Peter Krietemeyer, Referatsleiter Schulen, im Schulträgerausschuss. Grund seien krankheitsbedingte Ausfälle und noch nicht neu besetzte Stellen.

Die Stellenausschreibung habe intern stattgefunden, allerdings ohne Bewerbungen. Mittlerweile seien die Ausschreibungen extern erfolgt, worauf hin rund 20 Bewerbungen eingegangen seien.

Als erstes sollen die Sekretariatsstellen in der Grundschule Kotten und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bertha von Suttner besetzt werden, so Krietemeyer. In einem zweiten Schritt sollen die Sekretariate in den Grundschulen Erlenbach, Fischerrück und an der IGS Goethe besetzt werden.