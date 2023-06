Die Chöre von fünf Kaiserslauterer Schulen gaben am Donnerstag im Zirkuszelt des Pfalztheaters ihre Lieder zum Besten. Der Projektchor der Kottenschule und der Grundschule „Auf dem Fischerrück“ (Foto) erntete für seine Vorführung des Lieds „Wie viel Farben hat die Welt“ von Rolf Zuckowski reichlich Applaus. Ein moderneres Stück präsentierte etwa der Chor des Gymnasiums am Rittersberg mit dem Namen „Chorlorado“: Die Kinder sangen den Welthit „Cover me in sunshine“ – ein Duett der Sängerin Pink und ihrer Tochter Willow Sage Hart. Ebenfalls vertreten waren zudem die Chöre der Geschwister-Scholl-Schule und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums.