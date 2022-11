Weil es in einigen Grundschulen wie beispielsweise der Röhmschule in der Innenstadt beengt zugeht, sollen die Schulbezirke eventuell neu zugeschnitten werden. Das hat Schuldezernentin Anja Pfeiffer am Dienstag in der Sitzung des Schulträgerausschusses angekündigt. Dazu soll ein externes Gutachten in Auftrag gegeben werden. Berücksichtigt werden soll dabei beispielsweise auch, dass auf dem früheren Pfaff-Gelände in den nächsten Jahren ein ganz neues Wohnquartier entsteht. Anders als bei den weiterführenden Schulen haben Eltern von Abc-Schützen keine Wahlmöglichkeit, sondern müssen ihr Kind in die nächstgelegene Schule schicken. Wenn die Bezirke neu zugeschnitten würden, könne man an einzelnen Standorten ab- und zugeben, so Pfeiffer.

Standort Siegelbach wird Thema

In den Fokus soll in diesem Zusammenhang auch noch einmal der Standort Siegelbach. Dort gibt es seit etlichen Jahren keine Grundschule mehr, die Kinder müssen mit dem Bus – neuerdings verkehren sogar zwei Busse – nach Erfenbach fahren, wo mittlerweile zwei Container aufgestellt wurden, in denen unterrichtet wird. Sowohl in Erfenbach als auch in Siegelbach werde weiter gebaut, junge Familien ziehen zu, so Pfeiffer. „Deshalb sehen wir durchaus die Notwendigkeit, dort etwas zu ändern“, so Pfeiffer. Allerdings sei in der früheren Schule in Siegelbach die private Paul-Gerhardt-Schule untergebracht, die einen Neubau plane, auf dem früheren Gelände des ESC West. Entschieden sei da aber noch nichts.

Zuletzt waren in der Stadt 894 Kinder eingeschult worden, 66 mehr als im Vorjahr. Die meisten Erstklässler verbuchte die Kottenschule, gefolgt von der Röhmschule. Jeweils nur eine erste Klasse gibt es derzeit auf dem Bännjerrück und in Erlenbach. In der Stiftswaldschule hatte es gerade so für zwei erste Klassen gereicht. Dort wurden 26 Kinder zum Schuljahr 2022/23 angemeldet. cla