Seit 2016 gibt es am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) für die Stufen 9 bis 13 eine „3D-Drucker AG“, erzählt Matthias Sprau, Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik. Er selbst hat zu Hause auch einen 3D-Drucker, ein Teil seiner Arbeiten sind in der Schule zu sehen. Darunter der Schädel eines Dinosauriers, den Sprau Schicht für Schicht gedruckt hat. Die AG werde gut besucht, es gebe etliche Schülerinnen und Schüler, die das Drucken als Hobby entdeckt und zu Hause selbst Geräte haben, erzählt der Lehrer.

In den ersten Jahren haben sich die Teilnehmer der AG intensiv mit der Technik rund um den 3D-Druck auseinandergesetzt und den Drucker selbst zusammengebaut. Damit lassen sich beispielsweise fertige Bausätze aus dem Internet nachdrucken, schildert Sprau. Notwendig dazu ist Filament, ein Material aus Kunststoff, das erwärmt wird und dann Schicht für Schicht in dünnen Fäden gedruckt wird. Doch Lehrer und Schüler haben sich eine ganz andere Herausforderung gesucht: Sie wollen am Computer eigene Modelle entwickeln und diese dann drucken. Aber wie genau funktioniert das dazu notwendige Computerprogramm überhaupt?

Für diese Frage hat sich Sprau Hilfe beim Chaos-Computerclub in Kaiserslautern gesucht. Zwei Mitglieder, Bernd Lietzow und Maurice Massar, haben den zehn Schülern in den vergangenen Monaten online einen Einführungskurs in die Software FreeCAD gegeben. „Ein eigenes Schachfiguren-Set wäre cool“, erzählt Sprau, was sich die AG-Mitglieder mit dem neuen Wissen vorgenommen haben. Er selbst modelliert gerade den Turm, nur die typischen Einbuchtungen am oberen Ende fehlen noch. Wie sich der 3D-Druck in den Kunstunterricht integrieren lassen könnte, beschäftigt Kunstlehrer Eckart Fest. Er könnte sich vorstellen, die Schüler der Oberstufe Modelle aus Ton und aus dem 3D-Drucker parallel anfertigen zu lassen.

Bereits jetzt kommt der 3D-Drucker bei der Anfertigung von Ersatzteilen zur Anwendung. Sprau hat das Modell eines Griffes für ein großes Schul-Geodreieck entworfen und so schon das ein oder andere defekte Teil ersetzt. „In Bezug auf die Nachhaltigkeit bietet der 3D-Druck sehr viele Möglichkeiten“, sagt Sprau.