Als Pawel Oschurko vor knapp 20 Jahren mit seiner Familie aus Kasachstan in die Pfalz kam, hatte er sich zum Ziel gesetzt, sich einmal selbstständig zu machen. Das Ziel hat der 45-jährige gelernte Schuhmacher längst erreicht.

In der Werkstatt, in der einst Schuhmachermeister Ludwig Rutz tätig war, arbeitete Pawel, der sich am liebsten mit dem Vornamen anreden lässt, seit 2004 im Angestelltenverhältnis für das Schuhhaus Clemenz. Nach Rücksprache mit seinem Arbeitgeber hatte er Ende 2015 den Entschluss gefasst, sich selbstständig zu machen und die Schuhmacherwerkstatt in der Flurstraße 13 zu übernehmen. Seit dieser Zeit ist der Familienvater von zwei erwachsenen Kindern sein eigener Chef.

Bereut hat er seine Entscheidung nicht. „Es gab Momente, in denen ich ins Grübeln kam. Als Angestellter hatte ich monatlich ein Einkommen, bei Krankheit und im Urlaub bekam ich mein Geld. Jetzt muss ich selbst für den Unterhalt meiner Familie aufkommen.“ Doch so gut die Schuhreparaturen anfänglich gefragt waren, so spürbar sei der Einbruch im vergangenen Jahr gewesen. „Es waren deutlich weniger Reparaturen“, verweist er auf einen Rückgang um 70 Prozent. Sehr ruhig sei auch der Januar angelaufen. „Es ist sehr schlimm. Es sieht so aus, als seien keine Leute mehr unterwegs, als würden keine Schuhe mehr abgenutzt.“ Froh ist der Soloselbstständige, dass er im April vergangenen Jahres, nur wenige Tage nach Antragstellung, in den Genuss einer Soforthilfe von 9000 Euro kam. „Damit konnte ich im laufenden Jahr die Miete zahlen.“

Neben Reparaturen fertigt er auch Maßschuhe

Oschurko macht sein Beruf Freude. „Ich bin leidenschaftlich gerne Schuhmacher.“ Und wer seine kleine Werkstatt aufsucht, weiß seine fachlich gute Arbeit zu schätzen. Um die Aufputz-, Press-, Polier- und Nähmaschinen riecht es nach Leim, Leder und Schuhen. Was Oschurko in die Hand nimmt, macht er sorgfältig und gründlich. Neben Reparaturen von Schuhen, Taschen, Satteln und Gürteln fertigt er auch Herrenschuhe nach Maß. „Maßschuhe sind meine Spezialität.“ Erst vor Weihnachten hat er sich selbst ein paar Schuhe angefertigt. Er räumt ein, Maßschuhe könne sich nicht jeder leisten, denn sie seien teuer. „Ein Luxus!“ Das scheint auch der einzige Luxus zu sein, den sich Pawel Oschurko leistet. Er stellt keine großen Ansprüche an das Leben. „Ich bin sparsam und habe das, was ich brauche.“