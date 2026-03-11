Der Veranstaltungskalender zum Stadtjubiläum ist bereits voll. Trotzdem hat es der Christopher-Street-Day (CSD) noch ins Festprogramm geschafft. Das ist geplant.

Unter dem Motto „Lautre liebt's bunt – Nie wieder still!“ feierte die Stadt im vergangenen Sommer ihren ersten Christopher-Street-Day (CSD) – und setzte damit ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Gleichberechtigung. Bis in den späten Abend sorgten rund 3000 Besucher für eine besondere Atmosphäre rund um den Schillerplatz, etwa 800 davon nahmen an einem Demonstrationszug durch die Stadt teil. Der CSD soll weltweit an den Aufstand der queeren Community im Jahr 1969 gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street erinnern.

Die Erleichterung über die Fortsetzung des CSD ist den Organisatoren anzumerken. Gemeinsam mit dem Citymanagement wurde am Ende doch noch ein freier Samstag in der Stadt gefunden: So soll der zweite Lautrer CSD am 26. September stattfinden, „als krönender Abschluss der CSDs in Rheinland-Pfalz“, wie Esther Packullat es ausdrückt. Gemeinsam mit Lena Karch, Clara Rothländer und Sophie Angermann zählt sie zum „harten Kern“ des Organisationsteams, dem sich auch Nicolas Reichhart angeschlossen hat. Insgesamt sind bis zu 30 Unterstützer in die Planungen eingebunden.

Positive Rückmeldung sorgt für zweite Auflage

Die Organisatoren konnten selbst kaum glauben, wie erfolgreich der erste Lautrer CSD tatsächlich verlaufen ist. Schon am Abend der Veranstaltung war Clara Rothländer die Erleichterung anzumerken: „Ich kann es selbst noch nicht glauben, wie nahezu perfekt alles geklappt hat.“ Die positiven Rückmeldungen und mutmachenden Nachrichten im Nachgang seien der logische Startschuss für die zweite Auflage.

Im Vorfeld der Veranstaltung waren neben großer Euphorie und Vorfreude zuweilen auch ein paar leise Zweifel zu spüren. Ein CSD in Lautern? Weltoffenheit und Toleranz in der Provinz? Die Zweifel waren schnell zerstreut, obwohl ein CSD immer auch eine politische Note enthält. „Selbst bei jungen Menschen mit großen Vorbehalten konnten wir etwas Positives bewegen“, ist Esther Packullat überzeugt. „Viele, die sich im letzten Jahr nicht getraut haben, wollen im September unbedingt dabei sein“, sagt sie. Zudem habe die Zusammenarbeit mit Polizei und Stadt hervorragend funktioniert, sodass sich die Besucher zu jeder Zeit sicher fühlen konnten.

Künstler treten ohne Gage auf

Clara Rothländer will auch beobachtet haben, dass die queere Community in Kaiserslautern seit dem CSD „deutlich sichtbarer, aktiver und selbstbewusster“ auftrete. Zudem sei der Lautrer CSD inzwischen bestens vernetzt, um Aktionen landesweit abstimmen zu können. Generell sei die Aufmerksamkeit für die Anliegen der Veranstalter spürbar größer geworden. Damit einher geht ein Luxusproblem: Denn nach dem ersten CSD hätten sich zahlreiche Künstler und Gruppen gemeldet, um die zweite Auflage mitzugestalten – ganz ohne Gage. „Wir könnten locker den ganzen Tag zwei Bühnen bespielen und müssten für die ganzen Infostände eigentlich den Schillerplatz vergrößern“, freut sich Clara Rothländer trotz der organisatorischen Herausforderung über die große Resonanz.

Dabei hat das Orga-Team noch ganz andere Ideen: So soll die Route des Demonstrationszugs „noch größer, lauter und bunter“ werden. Auf der Pfalztheater-Bühne soll eine Queerparty steigen, im Vorfeld des CSD wird zudem bei einem History-Month an die Geschichte der Homosexuellenrechtsbewegung erinnert. Eingebunden werden sollen diesmal auch queere Kinofilme und queere Literatur. Insgesamt werde das kulturelle Rahmenprogramm deutlich erweitert, so die Veranstalter.

Fahnen machen Menschen Mut

Neben Fördergeldern und Crowdfunding-Spenden sind die Organisatoren auf weitere Unterstützung angewiesen. Der Aufruf an „Firmen und Sponsoren, die Farbe bekennen wollen“, sei längst gestartet. Dabei seien es nicht immer die großen und kleinen Geldbeträge, die den Organisatoren weiterhelfen. Auch die ideelle Unterstützung zähle. Die beim ersten CSD in Kaiserslautern gehissten Regenbogenfahnen am Rathaus, dem Fritz-Walter-Stadion und der Pfalzgalerie hätten vielen Menschen Mut gemacht, sagt Clara Rothländer. Daran soll auch der zweite Christopher-Street-Day in Kaiserslautern anknüpfen.