Hätte das Virus nicht alle Terminplanungen über den Haufen geworfen, fände am Dienstagabend im Pfalztheater eine Aufführung des neuen Stücks „Bürckel!“ statt. Hannelore Bähr würde als Ehefrau des Nazi-„Gauleiters“ auf der Bühne stehen. Im Parkett säße Peter Roos, der Autor des eigens fürs Lauterer Theater geschriebenen Dramas. Anschließend würden alle gemeinsam den 70. Geburtstag des in der Pfalz geborenen Schriftstellers feiern. Es hat nicht sollen sein.

Stattdessen kuriert Bähr trotz ungebrochener Aktivität die Nachwehen eines unmittelbar nach der Theaterschließung erlittenen Sturzes aus, während Roos im kleinen Kreis sein Wiegenfest begeht. Die Huldigungen einer großen Schar von Literaturfreunden dürften dennoch zahlreich eingehen. Denn der in Ludwigshafen geborene Arztsohn, der seine Kindheit am Donnersberg verbracht hat, gehört zu den prominentesten Autoren der Gegenwartsliteratur.

Bekannt geworden ist der Schüler des Ludwigshafener Universalgelehrten Ernst Bloch vor allem mit Essays und Kurzprosa. Mit geschliffenen Rezensionen und breit aufgestellten Reportagen beliefert er die Feuilletons aller großen deutschsprachigen Zeitungen, als Kulturkorrespondent der „Zeit“ reicht sein Spektrum vom Prinzen Eugen über den sprachmächtigen Dichter Friedrich Torberg bis zur Rockgruppe The Who. Für die RHEINPFALZ schrieb er Buchbesprechungen, Beiträge für die alljährlichen „Sommererzählungen“ sowie die Serie „Das Göllheim-Gefühl“. Dort, im von ihm geschätzten Restaurant „Forelle“, hat er eine literarische Veranstaltungsreihe mitbegründet.

Lebensgefährtin oft auch Koautorin

Darüber hinaus veröffentlichte Peter Roos, der abwechselnd in Wien und Marktheidenfeld bei Würzburg lebt, die Romane „Vespa stracciatella“, „Du pinkelst ja im Sitzen“ und „Hitler Lieben“, außerdem zahlreiche Werke zur Literaturgeschichte.

Sowohl die belletristischen wie auch die akademischen Werke sind geprägt durch den hellsichtigen, sprachlich-stilistisch brillanten Duktus des hoch gebildeten, eindrucksvoll belesenen Beobachters. Regelmäßig zeichnet seine Lebensgefährtin, die Wiener Literaturwissenschaftlerin und Geschlechterforscherin Friederike Hassauer, als Koautorin.

Roos hat in Würzburg, Bochum und Tübingen, später noch einmal in St. Louis, Perugia und Siena studiert. Seine kosmopolitische Welt- und Einsicht ist das Fundament einer so gnadenlosen wie verständnisvollen Beobachtungsgabe, die jedem Gespräch mit dem intellektuellen Tausendsassa Gehalt, Genuss und Gewinn verleiht. Ein Telefonat wächst sich rasch zur geistreichen Tour de Force von ganz besonderer Delikatesse aus.

Augenmerk auf Vergangenheitsbewältigung

Von jeher widmet der amüsant-amüsierte Weltweise sein Augenmerk der deutschen Vergangenheitsbewältigung. In Marktheidenfeld ist er erst unlängst mit seiner Kritik an der nie aufgehobenen Ehrenbürgerwürde für den NS-Künstler Hermann Gradl angeeckt. Sein Interesse für den in Neustadt geborenen Nazi-Bonzen Heinrich Bürckel geht auf seine Jugendjahre in Göllheim zurück, wo sich der „Gauleiter“ ein feudales Jagdhaus errichtete. Bürckel machte die Pfalz „judenfrei“ und Kaiserslautern zur Hauptstadt des „Gaus Westmark“.

Jahrelang hat Roos über den scheinbar volkstümlichen NS-Potentaten recherchiert. Auf Grundlage der historischen Originalunterlagen entstand sein 13. Bühnenstück „Bürckel!“, dessen Uraufführung eigentlich für vergangenen Mai geplant war. Der Stückeschreiber bezeichnet es als „Lebenslauf eines Gewaltpolitikers aus dem Blickwinkel seiner Ehefrau“.

Premiere für 1. Oktober anberaumt

Vorgesehene Interpretin des Ein-Personen-Stücks ist Hannelore Bähr, die vor der Coronaschließung bereits mit den Proben begonnen hatte. Regie führt Susanne Schmelcher, die in Kaiserslautern bislang mit Jugendstücken reüssierte und beim Dürkheimer Theater an der Weinstraße Werke von Borchert und Horváth inszenierte.

Als neues Premierendatum steht der 1. Oktober im Kalender. Außerdem plant Roos eine Lesung in Kaiserslautern.