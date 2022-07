Der 1989 gegründete Schreibwarenladen Kirch in der Eisenbahnstraße bietet eine große Auswahl. Um den richtigen Füller, die richtigen Stifte oder einen passenden Schulranzen zu finden, hilft Inhaber Patrick Kirch den Kunden – denn eine individuelle Beratung fänden sie online nicht. Dennoch ist die Konkurrenz aus dem Internet groß.

Patrick Kirch, der 46-jährige Sohn des Gründers, führt mittlerweile das Familienunternehmen, das sogar Ausbildungsbetrieb ist. Sein Sohn Torben steht ebenfalls oft mit im Laden – wenn er sich nicht gerade seiner Ausbildung zum Industriekaufmann widmet. Damit ähnelt er seinem Vater, der eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann machte. „Ich würde mir wünschen, dass der Laden als Familienunternehmen weitergeführt werden kann“, sagt Kirch, berichtet aber von starken finanziellen Einbußen seit der Corona-Pandemie. Einen Hoffnungsschimmer hatten für ihn zunächst die Lockerungen der Corona-Maßnahmen und die Wiedereinführung von Präsenzunterricht dargestellt. Dann konnte er das Geschäft wieder öffnen, und der Bedarf an Schreibmaterial sowie die Lust der Leute am Einkaufen erholten sich wieder.

Kurz darauf kam dann der Krieg in der Ukraine, der die Menschen erneut zweifeln lasse: Es wird alles teurer – muss ich in einer solchen Situation unbedingt meinem Hobby wie Malen oder Basteln nachgehen? „Man merkt, wie sehr es die Menschen beschäftigt“, berichtet Kirch. Nur dadurch, dass sie „alteingesessen“ sind und in allen Jahren davor immer gut gewirtschaftet hätten, könnten sie so lange durchhalten. „Aber irgendwann gehen die Kräfte dann doch verloren, vor allem, wenn man nicht weiß wie lange das noch so weiter geht.“

Unfair: Supermärkte offen, Schreibwarenläden geschlossen

Als besonders unfair empfand es Kirch, dass Geschäfte wie Supermärkte während der Corona-Beschränkungen weiter geöffnet haben durften, obwohl Schreibwaren ebenfalls zum täglichen Bedarf gehören und Supermärkte häufig ebenfalls Schreibwaren-Artikel anbieten. Dies hätte für Anbieter wie ihn nur Nachteile geschaffen. Zusätzlich sind zu dieser Zeit zwangsläufig sehr viele Menschen zum Onlinehandel gewechselt, was allgemein zu Niedrigpreisen geführt habe. Zwar erhielten die Kirchs, wie viele andere auch, finanzielle Zuschüsse von der Landesregierung, den Großteil der Einbußen mussten sie jedoch aus eigenen Rücklagen stemmen.

Zudem helfe dies nicht gegen eine längerfristige Entwicklung: „Sind zuvor schon viele in den Onlinehandel abgedriftet, da Bestellen und Liefern einfach bequemer sind, so hat die Corona-Pandemie diesen Trend noch zusätzlich verstärkt.“ Geholfen habe in dieser Zeit, dass Kirch bereits 2004, als sein Vater das Unternehmen noch leitete, bereits einen eigenen Onlinehandel aufgebaut hat. Ihr Angebot im Internet wuchs seit der Corona-Pandemie noch weiter.

Leidenschaft für den Beruf hilft beim Durchhalten

Dass Kirch seinen Beruf so gerne ausübt, habe ihm natürlich beim Durchhalten geholfen. Die individuelle Beratung der Kunden sei für ihn dabei das wichtigste und schönste an seinem Tagesgeschäft: „Wir haben Familien, die kommen mit jeder neuen Generation hierher, für die ersten Schulsachen beispielsweise.“ Dass die Kunden mit seinem Service und seinen Waren zufrieden sind, sei ihm sehr wichtig. „Wir können Kunden hier mit jahrelanger Erfahrung beraten, das können reine Online-Großhändler nicht leisten.“ Kirch argumentiert: „Die intensive, persönliche Beratung ist vielleicht ein bisschen Oldschool, aber wir nehmen uns noch Zeit für die Kunden. Diejenigen, die seit vielen Jahren zu uns kommen, wissen genau das zu schätzen.“

Nicht nur im Onlineshop, sondern auch auf den circa 400 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet das Unternehmen eine breite Palette an Produkten an. „Der Verkaufsraum ist viel größer, als man von außen erwarten würde“, erklärt Kirch. Dies sei Teil einer Umstrukturierung vor gut zehn Jahren gewesen, als er einen Teil der Lagerfläche zu Verkaufsraum umbaute. Ziel sei es gewesen, der Präsentation der unterschiedlichen Waren mehr Raum zu geben.

Angebotspalette hat sich über die Jahre geändert

„Das klassische Schreibmaterial, also alles, was der Schüler braucht, hatten wir immer schon, aber viele andere Produkte haben sich im Laufe der Zeit auch verändert. Zu Gründungszeiten hat mein Vater hier sogar noch Computer verkauft“, berichtet Kirch.

Ganz klassische Produkte, die sie schon immer angeboten haben, zählen zum Bürobedarf, also beispielsweise Formularbücher und Register für Gewerbe. Gleiches gilt für das klassische Schreibmaterial wie Füllfederhalter, Buntstifte, Textmarker bis hin zu Notizbüchern, Malerbedarf und Schulranzen.

Schreibwaren für bestimmte Zielgruppen

Zeichenbedarf zum Beispiel für Meisterschüler des Technischen Gymnasiums (der Berufsbildenden Schule I), Mal- und Künstlerbedarf wie Farben, Leinwände sowie Staffeleien, Layout-Bedarf und Copic-Stifte für das Zeichnen von Mangas finden sich hier. Auch die Architekturstudenten der Hochschule oder Technischen Universität werden bei Kirch fündig. Im ersten Stock können sie Material aus Holz oder Modellbau-Pappe sogar kostenlos an einer Zuschneidemaschine bearbeiten. „Das ist Teil unseres Services“, erklärt Kirch.

Auf der Suche nach einem neuen Füller könnten Kunden die verschiedenen Modelle ausprobieren und sich von Kirch bei der Auswahl beraten lassen: „Gerade für Schreibanfänger ist es enorm wichtig, dass sie sich einen Füller aussuchen, der gut in der Hand liegt.“ Zudem sei das Schriftbild je nach Füllerart unterschiedlich.

Obwohl er auf ein junges, engagiertes Team aus Studenten als Unterstützung zählen kann, ist Kirch selbst jeden Tag vor Ort: „Das hat mit meinem Selbstverständnis als Geschäftsinhaber und meiner Freude und Expertise beim Beraten zu tun.“