Schornsteinfeger gelten auch heute noch als wahre Glücksbringer. Deswegen lässt es sich der ein oder der andere auch nicht nehmen, die Kaminkehrer in der Hoffnung zu berühren, das Glück möge etwas auf sie abfärben. Vor allem in Zeiten der Pandemie ist der Wunsch nachvollziehbar, wenn auch nicht ganz unbedenklich, weiß der Kaiserslauterer Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Andreas Mack.

„Die Menschen freuen sich zwar, wenn wir vor der Tür stehen, einfach berührt werden wir seit der Pandemie aber nicht mehr“, beobachtet der 47-Jährige, der seit 30 Jahren seinen Beruf ausübt. Während er die „frühere Unart, dem Schornsteinfeger über die Schulter zu spucken“, nicht vermisse, bedauere er dafür den verlorenen spontanen Kontakt zu den Menschen: „Dazu hat leider vor allem unsere geänderte Arbeitskleidung beigetragen.“

Sonst hatten ihn die Menschen oft aufgrund seiner zünftig schwarzen Arbeitsuniform mit den doppelreihigen Goldknöpfen angesprochen. Um bei Messungen in den Wohnräumen neuerdings keine Rußspuren zu hinterlassen, trügen Schornsteinfeger die normale Arbeitskleidung mit dem Nachteil, nicht so leicht zu erkennen zu sein.

Ein weiterer Unterschied zu früher in der Branche: „Ich muss seit der Pandemie nicht mehr so viele Ersatztermine vereinbaren, weil mehr Leute durch das Homeoffice zuhause anzutreffen sind.“ Gesundheitliche Bedenken fremde Wohnungen zu betreten, habe er nach fast zwei Jahren in der Krise kaum mehr. „Ich trage immer eine Maske, desinfiziere nach jedem Haushalt die Hände.“

Auch die Bewohner hätten sich mittlerweile an die Situation gewöhnt, seien teilweise im Hinblick aufs Masketragen zuhause sogar etwas nachlässig. „Am Anfang wollten mich einige aus Angst nicht hereinlassen“, erinnert sich Mack. Allerdings sei ein Nachweis der Messung auch in der Pandemie verpflichtend. „Erfolgt sie nicht, muss ich das dem Ordnungsamt melden.“