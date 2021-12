In der Zweiten Bundesliga Südwest Luftgewehr lief es für den SV Schopp in seinem Heimkampf nicht wirklich rund. Eine technische Störung zwang die Mannschaften zudem in eine zweistündige Pause.

Gegen die Mannschaft des SV Kronau konnten sich die Schopper (Borna Petjanek, Kai-Torsten Wagner, Eva Naudsch, Jonathan Leis, Ann-Kathrin Leis) mit 1921 zu 1913 Ringen und 3:2 Siegpunkten durchsetzen. Im zweiten Duell gegen den alles überragenden SV Fenken erzielten die Schopper (Petjanek, Wagner, Naudsch, Jonathan Leis und Angelina Morgenstern) zwar mit 1934 mehr Ringe als in Partie eins. Das half aber nichts. Fenken verbuchte 1951 Ringe und gewann die Partie mit 4:1.

Spitzenreiter Fenken

Fenken setzt sich nach fünf Wettkämpfen souverän an die Tabellenspitze der Zweiten Bundesliga Südwest. Der SV Schopp steht nun auf Platz vier der insgesamt acht Mannschaften.

Beim Wettkampftag in der Schopper Turnhalle kam es außerdem zu den Duellen zwischen Fenken und Möglingen (5:0) und Kronau und Möglingen (2:3).