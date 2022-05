Diebe haben laut Polizei in der Straße Busenhübel in Weilerbach den Katalysator eines VW Polo gestohlen. Der Diebstahl wurde am Dienstag festgestellt und ist schon der zweite solche Vorfall in der Gemeinde in dieser Woche. Vermutlich haben die Täter den Katalysator mit einem sogenannten Rohrschneider vom Auto abgetrennt. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.