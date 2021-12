Schon wieder hat ein Unbekannter in der Straße Am Mühlberg auf eine Taube geschossen. Wie jetzt bekannt geworden ist, handelt es sich in dem Wohngebiet bereits um den dritten Fall, der in den letzten Wochen gemeldet wurde. Das verletzte Tier wurde bereits am 29. November in der Rosenstraße gefunden, teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Vogel habe überlebt und werde von der Tierhilfe versorgt. Ein Flügel sei durchschossen worden. Ob es sich dabei wie in den anderen Fällen um den Durchschuss eines Projektils für Luftgewehre handelt, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wer hat in den vergangenen Wochen Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu Personen mit einem Luftgewehr oder ähnlichem geben? Wer hat möglicherweise Schüsse gehört? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.