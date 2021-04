Trocken-heiße Sommer bedeuten Stress für alle, auch für Insekten. Die Stadtbiene ist gegenüber der Landbiene leicht im Vorteil. Warum Unterstützung für Insekten in der Stadt trotzdem wichtig ist.

Was wären wir ohne Bienen? Die Frage ist schwer zu beantworten. Immerhin bescheren sie uns durch ihre Bestäubungsleistung reiche Ernten, sorgen für eine natürliche Vielfalt und sind eine ernstzunehmende Größe in der Wirtschaft. Schließlich hängen gut 80 Prozent der Erträge in der Landwirtschaft und im Obstbau von den kleinen Fliegern ab.

So betrachtet kommen die Bienen als Nutztiere gleich hinter Rind und Schwein. Bienen wecken beim Menschen Faszination, weisen biologische Raffinesse, Perfektion und Fleiß auf. Und sie haben eine Königin. Die weiß ein stachliges Regiment über Kämpfer und Arbeiter, Brutpfleger und Nektarsucher zu führen. Auf uns Menschen bezogen, herrscht die summende Königin bis über unser Honigbrot.

Bienen leiden unter Klimawandel

Doch Bienen leiden unter dem menschgemachten Klimawandel. Gerade die Sommertrockenheit macht den Insekten gewaltig zu schaffen. Wo Wüste herrscht – ob es sich dabei um Plastikrasen, eine Steinwüste oder durch Hitze und fehlende Niederschläge vertrocknete Pflanzen handelt – haben Bienen Probleme. Unter diesen Bedingungen verhungern die Insekten.

Es geht aber auch anders, in der Stadt kann Biene, Hummel oder Schmetterling durchaus auf ein wahres Biotop treffen, das ein Überleben deutlich leichter macht als draußen auf dem Land. Dazu ist der Städter aber erst einmal gefordert.

Die Bienen von Imker Walfried Weber sind jetzt, zu Beginn des Frühlings und nach einem feuchten Winter, gut dran. „Die Mädels sind heute sehr fleißig unterwegs und bringen frische Pollen für den Nachwuchs, überwiegend von der Weide. Mein Besuch auf unserem Obststück heute Morgen hat gezeigt, dass auch Schmetterlinge auf der Suche nach blühendem Futter unterwegs sind“, berichtet Weber von seinen Beobachtungen. Dass er seinen fleißigen Mädels dabei wohl zu nahe gekommen ist, verschweigt er nicht und auch nicht den „Kuss“, den er sich dafür eingefangen hat.

Unnötige Versiegelung der Böden

So ein Stich ärgert ihn allerdings nicht, was ihn aufbringt, ist die in vielen Bereichen unnötige Versiegelung der Böden. Mit Steinen oder Beton könne keine Biene, könne kein Insekt etwas anfangen. Als Kommunalpolitiker macht er sich deshalb schon länger dafür stark, dass versiegelte Flächen in der Stadt, zum Beispiel Schulhöfe und sonstige öffentliche, aber auch private Flächen aufgebrochen und bepflanzt werden. Das schaffe zum einen Versickerungsflächen, auch um dem immer häufiger auftretenden Starkregen etwas entgegen zu setzen. Zum anderen könne hier durch entsprechende Bepflanzung Lebensraum für die Insekten geschaffen werden. Wer im privaten Bereich entsiegle, könne dabei sogar noch Abwassergebühren sparen.

Jeder, der einen Garten hat oder auch nur einen Balkon sein eigen nennt, kann laut Weber etwas tun, um die Insekten zu unterstützen. „Wer einen Garten hat, sollte bienenfreundlichen Blumen und Stauden den Vorzug vor anderen Pflanzen geben. Auch Blumenkästen mit solchen Blumen helfen. Eine Beratung beim Gärtner oder im Fachhandel, aber auch im Internet, ist hilfreich“, gibt es für Weber viele Möglichkeiten, die Bienen zu unterstützen.

Die Biene braucht natürlich nicht nur im Frühjahr Nahrung, auch ein Angebot im Herbst ist wesentlich. Draußen auf dem Land wird es dann tatsächlich schwer, die Felder sind leer, die Straßenränder meist bis auf den Boden gemulcht, die letzte Distel abgesenst.

Gärten können Bienen helfen

Hoffnungsort ist nun vielfach der menschliche Garten, das kleine bisschen Land, das mit einer Tüte „Wildblumen“ für Nahrung sorgen kann. Auch Kräuter wie Lavendel, Salbei, Rosmarin, Minze oder Thymian, können Bienen locken. In den Balkonkästen können selbst im Herbst noch Astern oder Heide für Farbe und Bienennahrung sorgen. Allerdings nur, wenn es sich um einfachblühende Blumen handelt. Geschlossene, gefüllte Blumen nutzen den Insekten wenig.

Der Mensch kann etwas tun, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Insekten ein klein wenig abzumildern. Walfried Weber geht sogar noch einen Schritt weiter und wirbt für die Imkerei als solche. Zwar müsse sich jeder Anfänger im Klaren sein, dass es zu bestimmten Zeiten arbeitsreich ist und die anfängliche Grundausstattung auch Geld kostet. Es gebe erfahrene Paten, die helfen und auch die Imkervereine leiten Jungimker an. Einmal dabei, werde der Bienenstand ein Rückzugsort und helfe über den Alltagsstress. „Von den Bienen kann man viel lernen. Wer also neugierig ist, hat viel Freude und am Ende auch einen süßen Ertrag“, sagt der erfahrene Imker Walfried Weber.