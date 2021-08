Das Leben von Diana Livingston wird von Pferden und der Ausbildung dieser Vierbeiner geprägt. In Ludwigshafen geboren, in Stuttgart-Mühlhausen aufgewachsen und vor zwei Jahren in die Pfalz, nach Niederkirchen übergesiedelt. Drei wichtige Orte im Leben der Amazone, die weiter an ihrer schon jetzt erfolgreichen reiterlichen Karriere arbeitet.

Ihr Familienname verrät schon ihre Abstammung. Als Tochter eines US-Amerikaners, der durch das Militär nach Deutschland kam, und einer Deutschen besitzt sie die doppelte Staatsbürgerschaft. Schon als Kleinkind war sie begeistert von Pferden und saß mit sieben Jahren bereits im Sattel. „Allerdings waren Kinder erst ab dem zehnten Lebensjahr zum Reitunterricht zugelassen“, erinnert sich Diana Livingston. Dann gab es für sie aber eine Ausnahme. Vielleicht auch wegen ihrem schon recht frühzeitig erkannten Talent. „Ich durfte dann in Begleitung eines Elternteils mit der Ausbildung beginnen“, sagt sie weiter und erwähnt, dass dadurch auch ihr Vater George „aufs Pferd kam“.

Lieber im Sattel als auf dem Kutschbock

Schon bald war die ganze Familie dem Pferdevirus verfallen, und so dauerte es nicht lange, bis die ersten eigenen Pferde und ein Pony die Familie ergänzten. Ihr Vater und ihr Bruder Bernd widmeten sich dem Fahrsport, dem der Bruder bis heute treu geblieben ist. Noch immer unternimmt er Fahrten mit der Kutsche. „Meine Mutter Ursula und ich blieben allerdings lieber im Sattel anstatt auf dem Kutschbock. Schnell wollte ich an Reitturnieren teilnehmen, und dementsprechend intensiv und mit großer Begeisterung waren die Trainingseinheiten“, erinnert sie sich.

Hobby zum Beruf gemacht

Der Einstieg war sehr vielversprechend, denn schnell stellten sich die ersten Erfolge ein. Vom Einstieg in die Klasse E über die A-Dressuren bis zunächst in die Prüfungen der Klasse L. „Nach meiner Schulzeit sollte mein Hobby zum Beruf werden“, nahm sich die junge Reiterin damals vor. „Auch wenn meine Eltern nicht gerade von meiner Berufswahl begeistert waren, begann ich eine Ausbildung zum Pferdewirt mit dem Schwerpunkt Reiten. Die erfolgte beim damaligen Trainer im Dressurstall Eberhard Geiger.“

Auf der Schwäbischen Alb

Die Ausbildung war erfolgreich, und es folgte eine lange Zeit auf der Schwäbischen Alb in Winterlingen, wo sie sich intensiv mit der Ausbildung junger Dressurpferde beschädigte. In jenen Jahren ritt sie viele Reitpferdeaktionen für Hubert Schulze Rückkamp und den Pferdezuchtverband Baden-Württemberg. Auch ritt sie für Mannschaftsolympiasieger Martin Schaudt, „der mich reiterlich sehr geprägt hat“, fügt Livingston an. Aufgrund privater Umstände erfolgte im Jahr 2013 ein Umzug zurück in den Großraum Stuttgart. Damit begann ihre Zeit im Dressurausbildungsstall Bimmel. Dieser gehört Renate Gohr-Bimmel, eine der erfolgreichsten Grand Prix-Ausbilderinnen im Schwabenland. „Dort konnte ich Erfolge in Dressurprüfungen der Klasse S mit zwei Sternen feiern und war bei Prüfungen mit drei Sternen am Start“, blickt die Pferdewirtin zurück.

Erfolgspferd Schoko Prinz

Im Jahr 2018 lernte sie auf dem Landeschampionat in Tübingen ihren Lebensgefährten, den Dressurreiter Stefan Brünen, kennen, der in Niederkirchen im Landkreis Kaiserslautern beheimatet ist. „Nach einem halben Jahr Fernbeziehung zog es mich im Februar 2019 in die Pfalz“, verrät Livingston. „Hier betreiben wir gemeinsam einen Dressurausbildungsstall und bieten fast ausschließlich Beritt für die zum Verkauf stehenden Pferde an“, sagt die Amazone, die damit auch Geschäftsfrau geworden ist. „Unter den vielen talentierten jungen Pferden, die wir hier haben, befindet sich auch mein aktuelles Erfolgspferd“, so die Reiterin. Der neunjährige Westfale Schoko Prinz, ein Abkomme von Stoiber X Belissimo, den sie seit seinem sechsten Lebensjahr unter dem Sattel hat. Dieser Vierbeiner ist weiterhin im Besitz der Familie Bimmel, „mit der ich ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis habe“.

Junge Pferde ausbilden

Nach dem Weggang vom Ausbildungsstall Bimmel hat man ihr dieses Pferd zur weiteren Ausbildung anvertraut. „Für mich ein toller Erfolg, das Pferd von den ersten gemeinsamen Jungpferdeprüfungen bis zum heutigen S-Dressur-Sieger mit Platzierungen in den Zwei-Sterne-Prüfungen ausgebildet zu haben“, zeigt sie sich stolz auf diese Erfolge. „Ich liebe meinen Beruf, den Umgang mit den Tieren und habe niemals bereut, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Eines meiner persönlichen und beruflichen Ziel ist es, irgendwann erfolgreich in den Drei-Sterne-Prüfungen der Klasse S anzukommen und weiterhin so talentierte junge Pferde ausbilden zu können, denn die Arbeit mit den jungen Pferden macht mir am meisten Spaß“, spricht Diana Livingston von ihren Zukunftsplänen.