Eltern und Angehörige haben sich am Dienstag an die Polizei gewandt, weil sie schockierende Anrufe von Betrügern erhalten haben.

Die Täter gaben sich laut Polizei am Telefon als Arzt aus und versuchten ihren Opfern weiszumachen, dass deren Kind oder ein anderer Verwandter sich mit dem Coronavirus infiziert hat und nun schwer an Covid-19 erkrankt sei. Angeblich drohten die vermeintlich Erkrankten zu sterben, wenn die medizinische Behandlung nicht fortgesetzt werden könne. Um Medikamente zu besorgen, forderten die falschen Ärzte hohe Geldsummen.

Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und wandten sich an die Polizei. Dort ist die Masche bekannt. Bei sogenannten Schockanrufen versuchen die Täter ihre Opfer in Angst zu versetzen. Sie täuschen eine Notlage vor. Die Betrüger nutzen die Sorge der Angerufenen um ihre Angehörigen aus, um so an das Geld ihrer Opfer zu kommen.