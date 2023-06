Einmal mehr beschäftigt die Polizei ein sogenannter Schockanruf, diesmal in Enkenbach-Alsenborn. Die Masche ist immer gleich: Ein Anrufer gibt sich als Polizeibeamter aus und teilt dem Opfer mit, dass eines seiner Kinder einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Durch die Zahlung einer Kaution könne die Verhaftung des Nachwuchses abgewendet werden. So geschah es auch am Dienstagmittag in Enkenbach-Alsenborn. Angerufen wurde ein 65-jähriger Mann, die Person am anderen Ende der Leitung erteilte Anweisungen. Der Mann ging dann in dem Glauben, seinem Sohn zu helfen, auf die Bank und hob einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Diesen übergab er auf einem Parkplatz einem vermeintlichen Anwaltsgehilfen. Kurze Zeit später bemerkte der 65-Jährige den Betrug und ging zur Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.