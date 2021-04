Beinah wäre ein Mann am Mittwoch auf Betrüger und ihre Masche mit dem sogenannten Schockanruf hereingefallen. Nur weil er sich bei der echten Polizei meldete, konnte der Betrug aufgedeckt werden. Wie die Polizei mitteilte, tauchte der 72-Jährige am Nachmittag auf der Dienststelle in der Logenstraße auf, um sich nach seiner Tochter zu erkundigen. Bei der Polizei war jedoch nichts über die Tochter des Mannes bekannt.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann gegen Mittag einen Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten, der ihm mitteilte, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Die Tochter sei deswegen inhaftiert worden, und der Vater müsse nun Geld bezahlen, damit sie wieder freigelassen werde. Der Anrufer gab an, sich am Nachmittag noch mal zu melden.

Aber noch bevor der zweite Anruf kam, saß der Mann schon im Auto und machte sich auf den Weg nach Kaiserslautern – ohne Geld – um mit der Polizei zu sprechen. Weil dort niemand etwas von dem angeblichen Verkehrsunfall der Tochter oder gar einer Inhaftierung wusste, rief der 72-Jährige seine Tochter an - und erfuhr von ihr, dass es ihr gut geht und sie keinen Unfall hatte. Der Mann erstattete gleich Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen nach dem falschen Polizisten laufen.