Am 8. April 1989 haben Steffen „Speedy“ Fetzner und Jörg Roßkopf einen wahren Tischtennis-Boom ausgelöst. Der völlig überraschende Gewinn des Weltmeistertitels im Doppel bei der Heim-WM in Dortmund war eine Art Initialzündung für das Tischtennis in Deutschland. Kein Wunder also, dass der Name des sechsfachen Deutschen Meisters für viele noch heute ein Begriff ist.

Christian Horn, Tischtennis-Abteilungsleiter beim SV Otterberg, ist es nun mit Hilfe eines Sponsors gelungen, Steffen Fetzner für ein Schnuppertraining zu gewinnen. Der Weltmeister wird am Freitag, 27. November, nicht nur mit der ersten und zweiten Herrenmannschaft des SVO trainieren, sondern auch mit Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 18 Jahren. Zwei Stunden lang können sich die Kids dabei unter fachkundiger Anleitung im Tischtennis ausprobieren.

Anmeldungen für das Schnuppertraining am 27. November zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in der Sporthalle der Otterberger IGS nimmt Abteilungsleiter Christian Horn telefonisch (0171/8939457) und per E-Mail (Horn.Christian@gmx.net) entgegen.