Die 4. Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern muss über die Unterbringung eines mutmaßlich schuldunfähigen 41-jährigen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus entscheiden. Die Staatsanwaltschaft legt dem Beschuldigten, der seit Jahren an einer chronischen Schizophrenie leiden soll, zur Last, am 25. November 2020, gegen 2.45 Uhr im Hotel Kansakar in Kaiserslautern versucht zu haben, einen Mitbewohner mit einem Messer zu töten.

Zum Prozessauftakt am Mittwoch zeigte sich der Beschuldigte aussagebereit. Er sei gerade vom Duschen gekommen und habe dann auf dem Gang einen Disput mit einem Mitbewohner gehabt, der Selbstgespräche geführt habe. Dann habe sich der später Verletzte eingemischt. Der habe einen langen Glasbong in der Hand des ausgestreckten Arms gehalten und sei damit drohend auf ihn zu gelaufen. Der Angeklagte habe dann das Messer genommen und zur Abwehr an den Hals des mutmaßlichen Angreifers gehalten. Eine Stich- oder Schnittbewegung habe er damit aber keineswegs gemacht.

Der Verletzte bekundete, er habe den lauten Streit der beiden Mitbewohner schlichten wollen und sei auf den Beschuldigten zugelaufen. Den Glasbong habe er zwar in der Hand gehalten, aber damit keine ausholende Bewegung gemacht. Nähere Einzelheiten konnte der Verletzte, bei dem kurze Zeit nach dem Vorfall eine Atemalkoholkonzentration von 2,2 Promille gemessen wurde, nicht machen. Eine unmittelbare Tatzeugin, deren Vernehmung sich wegen ihres psychischen Befindens schwierig gestaltete, konnte den genauen Tatablauf ebenfalls nicht beschreiben.

Die Zeugenvernehmungen gestalteten sich schwierig

Andererseits erschien die Einlassung des Beschuldigten aufgrund ihrer Aussage auch nicht unplausibel, wie der Vorsitzende anmerkte. Die mit den Ermittlungen befassten Polizeibeamten bekundeten, dass sich die durch sie durchgeführten Zeugenvernehmungen äußerst schwierig gestaltet hätten, da die betreffenden Personen entweder alkoholisiert gewesen seien oder erkennbar psychische Probleme gehabt hätten.

Die Zeugen hätten entweder verwirrende Angaben gemacht oder von sich selbst erzählt – statt vom Tatablauf zu berichten. Ein Beamter berichtete, der Verletzte habe bei seinem Erscheinen die eigentliche Tat nicht schildern können und nur gesagt, dass alles sehr schnell gegangen sei. Er habe eine oberflächliche Verletzung von vier bis fünf Zentimetern Länge, die man als Kratzer bezeichnen könne, an dessen Hals feststellen können. Geblutet habe die Wunde nicht mehr.

Gerichtsmedizinerin: Oberflächliche Halsverletzung

Die gerichtsmedizinische Sachverständige bestätigte, dass es sich um eine oberflächliche Halsverletzung beim Geschädigten handele, der kein dynamisches Kampfgeschehen zugrunde liege. Die Verletzung sei nicht lebensgefährlich gewesen und könne auch durch eine Bewegung des Verletzten selbst entstanden sein, während ihm ein Messer an den Hals gehalten worden sei.

Abschließend zum ersten Prozesstag berichteten Ärzte und Psychologen, die den Beschuldigten derzeit in Klingenmünster behandeln, von ihrer Diagnose und vom Behandlungsverlauf beim Beschuldigten. Er ist dort seit dem 25. November durch Gerichtsbeschluss vorläufig untergebracht. Die Beweisaufnahme wird am Donnerstag mit dem Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen fortgesetzt. Im Anschluss daran werden die Plädoyers und das Urteil der Kammer erwartet.