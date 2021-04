Seit Dienstag gibt es in der Stadthalle Otterberg ein Corona-Schnelltestangebot an Vormittagen. Die Öffnungszeiten haben sich um eine halbe Stunde nach vorne verschoben: Von 8.30 bis 10 Uhr können Testwillige dort von dienstags bis freitags vorbeischauen. „Bei einem Teil der Eltern gab es zeitliche Probleme nach 10 Uhr“, begründet Harald Westrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, diese Verschiebung. Denn ausgehend von der Otterberger Grundschule hatte sich eine Elterninitiative gebildet, die die Teststation aufgebaut hat. Hintergrund sind die Selbsttests an Schulen.