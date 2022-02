Aus einer Corona-Teststelle haben Unbekannte neben Schnelltests auch unausgefüllte Test-Zertifikate gestohlen.

Laut Polizei drangen die bislang unbekannten Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in einen Schnelltest-Container in der Raiffeisenstraße ein und entwendeten mehrere Schnelltests, PCR-Tests, Blanko-Testzertifikate sowie Drucker und ein Heizgerät. Von der Polizei wurden Hebelspuren an der Containertür bemerkt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Täter oder den Tätern gibt es bislang nicht.