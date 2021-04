In rund 18 Monaten könnte es in Krickenbach schnelles Internet mit bis zu 1000 Megabit für Privatkunden geben. Die Gemeinde stimmte dem Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser zu. Wenn 40 Prozent der Haushalt einen solchen Anschluss wünschen, wird das Glasfaserkabel kostenlos in die Haushalte verlegt. Wer sich erst später zu einem Vertrag mit dem Anbieter entscheidet, zahlt für den Hausanschluss 750 Euro. Aktiv wird die Deutsche Glasfaser auf die Krickenbacher mit Informationsveranstaltungen zugehen. Die werden coronabedingt wohl online stattfinden.