Die Verbandsgemeinde Landstuhl will den Breitbandausbau für die Ortsgemeinden weiter vorantreiben. Wie das in Stelzenberg aussehen könnte, erläuterte Dirk Peschel vom Unternehmen Deutsche Glasfaser dem Ortsgemeinderat. Derzeit führen Kupferleitungen zu jedem Hausanschluss. Das sei die Schwachstelle, so Peschel. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser wolle bis zu jedem Haus einen Glasfaseranschluss legen. Zunächst soll geprüft werden, was genau in der Ortsgemeinde machbar ist. Bei einem Infoabend sollen dann die Einwohner erfahren, wie schnell in Zukunft das Internet sein könnte und wie hoch die Preise sein werden. 40 Prozent der Haushalte müssten sich dann für das Angebot der Deutschen Glasfaser entscheiden, damit die Versorgung vorgenommen wird. Zu klären ist für den Rat noch die Anbindung der Annexen der Gemeinde. Durch die Lage der Breitenau an der B270 sei es dort wohl relativ einfach. Für die einzelnen abseitsliegenden Gehöfte müsse geprüft werden, wo angeschlossen werden kann.