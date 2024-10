„Hochzeit to go“ – und sich den Trausegen einfach im Vorbeigehen abholen. Das war am Samstag in der Lutherkirche möglich. Rund 20 Paare haben das ungewöhnliche Angebot wahrgenommen. Doch ganz ohne Kitsch kamen denn auch die ersten Lauterer Pop-up-Trauungen nicht aus.

Es hatte ein bisschen was von Las Vegas: rote Herzen aus Luftballons, pinkfarbene Cremetörtchen, Piccolo-Sekt und selbstgebastelte Eheringe. Alles war