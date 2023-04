Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass Nazmi Aruqi Geflüchteten aus der Ukraine in seinen Hotels in Hohenecken und Morlautern kostenfrei Unterkünfte zur Verfügung stellt, hat sich über die sozialen Medien schnell verbreitet. Am Dienstag sind in Morlautern bereits etliche Frauen mit ihren Kindern eingezogen, weitere folgen.

Seinen Plan habe er zunächst Alexander Lenz vorgestellt, den er, wie er im Gespräch betont, nicht nur als Ortsvorsteher von Morlautern, sondern auch als Mensch zu schätzen gelernt habe,