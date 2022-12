Zweitregionalligist 1. FC Kaiserslautern will am Samstag (17 Uhr) bei der TSG Heidesheim nach vier Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

„Heidesheim spielt bislang eine solide Saison und ist auf den großen Positionen recht gut aufgestellt. Wir erhoffen uns wieder Punkte durch ein schnelles Umschaltspiel, was wir in den letzten Spielen ein Stück weit vermisst haben“, gibt Co-Trainer Thomas Erb Einblicke in den Matchplan.

Nach der jüngsten 72:84-Niederlage im Pfalz-Derby gegen die SG TV Dürkheim/BI Speyer II ist der FCK endgültig im Kampf den Kampf um den Klassenerhalt angekommen. Dass die junge Mannschaft im Spiel nach vorne oftmals zu ungestüm ist, zieht sich wie ein roter Faden durch die zurückliegenden vier Auftritte. Gegen Speyer gelang es den Rot-Weißen nur in der ersten Halbzeit, konzentriert abzuschließen. „Das müssen wir noch konstanter abrufen“, fordert Erb.

Der Fokus im Training habe allerdings in erster Linie auf der Verteidigung gelegen. Hier war es zuletzt immer häufiger zu Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Spielern gekommen. Gegen Heidesheim wollen die Westpfälzer verstärkt auf eine Zonenverteidigung setzen müssen.

Unter Druck

Die auswärts bislang noch sieglosen Lauterer haben bislang sämtliche Punkte in eigener Halle geholt. Dass auf die Heimstärke zuletzt kein Verlass mehr war, setzt Team und Trainer unter zusätzlichen Druck. „Ein Sieg in Heidesheim wäre mit Sicherheit nicht schlecht, damit es nicht noch weiter nach unten geht. Wir gehen guter Dinge in das Spiel, ich sehe uns vom Potenzial her nicht im Tabellenkeller“, stellt Erb klar.

Heidesheim belegt punktgleich mit Speyer den dritten Tabellenplatz, fünf Siegen stehen bislang vier Niederlagen gegenüber. Der FCK liegt mit vier Punkten Rückstand auf Rang neun, hat allerdings noch ein Nachholspiel beim BC Neu-Isenburg in der Hinterhand. Gut in Form präsentierten sich zuletzt Max Weißmann und Maximilian Herzog, die gegen Speyer jeweils 21 Punkte auflegten.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: Weißmann, Herzog, Erb, Klein, Croom, Lahr, Nickolaus, Feichtner, Geßner, Henke, Middleton, Leis