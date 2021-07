Das Problem ist nicht neu, es zeigt sich nur an anderer Stelle: Menschen ohne Wohnsitz stören das Umfeld. Nach dem Hotel Kansakar nun an der Friedenskapelle. Dass lagernde Obdachlose nicht die Optik eines frisch sanierten Denkmals aufpolieren, ist klar. Es ist mehr als verständlich, dass der Verein Baukultur seine mühevolle Arbeit nicht so beeinträchtigt sehen will.

Aber es geht wieder um Menschen, die Teil der Gesellschaft sind. Und jene, vorneweg die Stadt, hat die Verantwortung, sich auch um diese zu kümmern. Das Verbannen aus dem Sichtfeld löst kein Problem. Wie dringlich der Neubau im Geranienweg ist, zeigt sich immer mehr. Verwaltung und Stadtrat sollten alles daran setzen, ihn so schnell wie möglich zu realisieren.