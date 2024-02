Demokratische Grundwerte wie Beteiligung, Vielfalt, freie Wahlen und freie Meinungsäußerung gilt es zu verteidigen. Da sind sich die Organisatoren des „Lautrer Demokratieladens“ sicher und wollen damit ein Angebot schaffen, um die Themen wieder stärker in den Fokus zu rücken. Im März geht’s los.

Vom 8. bis 20. März eröffnet in der Schneiderstraße 12, in einem Leerstand, der „Lautrer Demokratieladen“. Er soll „möglichst verschiedene Gruppen“ ansprechen, möglichst breit in die Gesellschaft hineinwirken. Das ist der Wunsch von Martina Dowidat und Sabine Michels vom Kaiserslauterer Bildungsmanagement. „Wir haben vormittags ein Programm für Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel Workshops für Schulen. Abends sind Veranstaltungen geplant, von der Lesung über ein Konzert bis hin zu Vorträgen und Diskussionsrunden“, erklärt Dowidat. Alle Beiträge behandeln demokratierelevante Themen wie Gleichbehandlung und -stellung, Engagement und Beteiligung, Europa, Vielfalt, Ausdrucksformen der eigenen Meinung, Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Prozesse bei Wahlen oder innerhalb von gewählten Vertretungen wie dem Stadtrat.

Dowidat und Michels sind froh, dass sie für die Auftritte und Vorführungen ganz unterschiedliche Menschen gewinnen konnten, die das Programm gestalten. So stehen junge Menschen wie das Jugendparlament oder die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt und die Landesschülervertretung mit auf der Bühne, genauso wie Künstler, Autoren, Historiker, Politikwissenschaftler, Politiker oder Organisationen wie die Landeszentrale für politische Bildung oder Vertreter verschiedener Beiräte (zum Beispiel Inklusions- und Seniorenbeirat). „Mittags wird es ein offenes Angebot geben“, sagt Dowidat.

In der Regel öffnet der Laden in der Schneiderstraße werktags ab 14 Uhr, am Wochenende vom 16. und 17. März ist er zudem geöffnet. Es ist das Wochenende von „Lautern blüht auf“. Ein „Orakel der Demokratie“ wird an diesen beiden Tagen in einem weiteren Leerstand in der Innenstadt zum Besuch bereitstehen. Wo genau, das werde noch bekannt gegeben, so Michels. Die Friedensakademie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität organisiert im Rahmen des Demokratieladens diese Performance der beiden Künstlerinnen Katharina Anna-Josefine Rausch und Julia Katharina Thiemann.

Ausstellung, Liederabend, Pub-Quiz und Kunst

Mit dem Demokratieladen erhofft sich das Bildungsmanagement ein Projekt, das „über die ganze Stadt“ wirkt und an verschiedenen Orten präsent ist. So ist beispielsweise neben dem Raum in der Schneiderstraße auch die Scheune des Stadtmuseums einer der Veranstaltungsorte. Bewusst seien auch Programmpunkte wie ein Pub-Quiz oder ein Konzert geplant, „die einfach Spaß machen sollen, so wie Demokratiemitwirkung und -stärkung auch Spaß machen sollen“, sagt Dowidat.

„Es geht uns darum, Menschen miteinander in Austausch zu bringen. Wenn wir beispielsweise alle mit Uli Valnion die Lieder mitgesungen haben, wäre es toll, wenn wir hinterher darüber ins Gespräch kommen“, sagt Dowidat. Der Liederabend findet am Samstag, 9. März, um 17 Uhr im Theodor-Zink-Museum statt. Eine erste Gelegenheit zum Austausch besteht bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung: Am Donnerstag, 7. März, ist um 16 Uhr die Vernissage einer interaktiven Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung im Rathaus-Foyer. Das Thema: „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“.

Kostenlose Karten bei der Tourist-Info

Für die Abendveranstaltungen des Demokratieladens, die teilweise auch im Stadtmuseum stattfinden, werden Eintrittskarten benötigt, da der Platz im Laden in der Schneiderstraße 12 begrenzt ist. Die Karten sind kostenlos in der Tourist-Info, Fruchthallstraße 14, erhältlich – „vor Ort wird es beim Einlass Restkarten geben, wenn vorhanden“, sagt Dowidat.

Der Demokratieladen werde durch das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert, daher seien die Tickets kostenfrei.

Die einzelnen Programmpunkte mit allen weiteren Informationen – auch zu den Veranstaltungen für Schulen –, die genauen Öffnungszeiten und mehr, gibt es zum Download als PDF unter: https://www.kaiserslautern.de/bne/demokratieladen/.