Der erste große Schnee in diesem Winter, der nicht gleich weggeschmolzen ist, erfreute nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene mit wunderschönen Winterlandschaften und lustigen Szenen. Etliche RHEINPFALZ-Leser haben die Gelegenheit genutzt und auf den Auslöser gedrückt.

Die Anzahl der Fotos, die am Wochenende und am Montag in die Redaktion geschneit kamen, war so groß, dass wir nur einen Teil der Bilder veröffentlichen können. Und die Bandbreite dessen, wozu der Schnee die Menschen inspirierte, war wahrlich nicht klein.

Während Manuela Schermer mit einem Glas Rotwein die Sonne über der Schneelandschaft in den Weinbergen bei Freinsheim genoss, beobachtete Günther Pitschi mit dem Objektiv den Erlenzeisig, der bei der Nahrungssuche öfters kopfüber in den Zweigen herumturnt.

Till baute sich zusammen mit seinem Vater Dirk Cassel aus dem Schnee einen Sitznachbarn, um neben ihm auf der Bank Platz zu nehmen, während Roswitha Orschel eine Dame mit der Kamera einfing, die von der weißen Pracht eine elegante Mütze und einen großen Kragen beschert bekommen hatte.

Andere erfreuten sich schlicht an der winterlichen Idylle, die der Schnee zauberte, wie Matthias Haag bei Dansenberg, Katharina Völk und Hans-J. Herfurt am Stadtpark und Werner Gilla im Garten.