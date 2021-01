Am Montagmorgen bot sich den Menschen im Stadtgebiet beim Blick aus dem Fenster wieder eine bezaubernde Winterlandschaft. Der Humbergturm war umgeben von einer glitzernden Pracht in Weiß, die sich als sehr vergänglich erwies. Im Lauf des Tages schmolz der Schnee zumindest im Stadtgebiet schnell.

Aus Sicht der Polizei verlief der spontane Wintereinbruch sehr ruhig, in Kaiserslautern habe es keine polizeibekannten Unfälle gegeben, schildert Sprecherin Diana Eilenz. Auch beim Busverkehr gab es keine größeren Vorkommnisse. So habe es zwar Verspätungen gegeben und auch die ein oder andere Stelle sei glatt gewesen – wo noch kein Räumfahrzeug unterwegs gewesen sei – erzählt Boris Flesch, Bereichsleiter der SWK Verkehrs-AG. Ausfälle habe es allerdings keine gegeben, obwohl in den höheren Gebieten wirklich viel Schnee gefallen sei.