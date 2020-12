Die Müllabfuhr der Stadtbildpflege Kaiserslautern kann am Dienstag die Leerung der Restmüll-, Biomüll- und Altpapierbehälter nicht vollständig durchführen. Auch Sperrmüll wird vereinzelt stehen bleiben müssen. Grund ist die Schnee- und Eisglätte in Kaiserslautern, die die Abfallabholung in höher gelegenen Seitenstraßen, Sackgassen und Gefällstrecken teilweise nicht ermöglicht. Das teilte die Stadtbildpflege mit.

Besonders wenn die Straßen abschüssig und nicht geräumt oder gestreut sind, herrsche für die bis zu 26 Tonnen schweren Müllfahrzeugen eine erhöhte Unfallgefahr. „Die Entscheidung, ob der Müllwagen die Straße befahren kann, liegt beim Fahrer. Der muss dafür Sorge tragen, dass weder Personen, noch geparkte Fahrzeuge, noch das Müllfahrzeug selbst oder die Umwelt zu Schaden kommen. Dafür trägt er die Verantwortung“, erklärt die stellvertretende Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler.

Wenn die Witterung es zulässt, wird die Stadtbildpflege die am Dienstag ausgefallene Tour in Dansenberg am Mittwoch nachholen. Daher bittet der Entsorgungsbetrieb die betroffenen Bürger, ihre Müllbehälter beziehungsweise den Sperrmüll auch am Tag nach dem eigentlichen Abfuhrtermin auf dem Gehweg stehen zu lassen.