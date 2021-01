Der Wintereinbruch mit anhaltendem Schneefall am Freitagvormittag hat auf den Verkehr kaum Einfluss gehabt. „Keinerlei Vorkommnisse“, vermeldete die Polizei auf Nachfrage. Auch der Busverkehr in der Stadt war kaum beeinträchtigt. „Im Großen und Ganzen ist alles gut gelaufen“, sagte Boris Flesch, Leiter der SWK Verkehrs-AG.

„Der Räumdienst war unterwegs, und bis auf kleinere Abweichungen konnten die Strecken alle abgefahren werden“, gab er Entwarnung, ganze Stadtteile fielen nicht dem Schneetreiben zum Opfer. Lediglich einzelne Straßenabschnitte – zum Beispiel Am Stollen in Wiesenthalerhof und Im Oberwald in Hohenecken – wurden von den Bussen ausgelassen. „Das Problem ist nicht primär, dass der Bus nicht an der Steigung hochkommt, sondern, wenn sich andere Fahrzeuge festgefahren haben“, erläutert Flesch. Wenn der Bus einmal zum Stehen gekommen sei, dann schaffe er es nicht mehr anzufahren.

Wegen des derzeit ausgesetzten Präsenz-Unterrichts werden momentan lediglich einige Grundschulen für die dortige Betreuung angefahren. „Da jedoch der Schneefall sowieso erst richtig nach Schulbeginn einsetzte, war dies kein Problem.“

Behindert war jedoch die Müllabfuhr durchs Wetter. Die regulären Abfuhrtermine konnten am Freitag nicht eingehalten werden, teilte die Stadtbildpflege Kaiserslautern mit. Betroffen war die Leerung der Restmüllbehälter in Siegelbach und Erfenbach sowie die Altpapierentsorgung in Dansenberg. Auch Sperrmüll konnte vereinzelt in Morlautern und Erlenbach nicht abgeholt werden. Wenn die Witterung es zulässt, werden die ausgefallenen Touren am Montag, 11. Januar, nachgeholt. Die betroffenen Haushalte sollten ihren Abfall dann auf dem Gehweg bereitstellen.