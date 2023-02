Elf Auftritts-Chancen hat er alleine für den 11. Februar schon in den Wind schießen müssen. Dabei läuft ihm doch die Zeit davon. Denn an Aschermittwoch ist es vorbei: Walter Rupprecht macht Schluss. Nicht ganz, wie sich versteht. „Kann ein Fastnachter ja gar nicht.“ Aber seiner Kunstfigur macht der KVK-Recke den Garaus. Endgültig? Oder kommt der „schäne Dolle“ vielleicht durchs Hintertürchen noch mal rein?

„Ein bisschen gibt’s nicht. Nur ganz oder gar nicht“: Walter Rupprecht kennt in puncto Fastnacht kein halb und halb: Kostüm oder Maske kann man ablegen, das Faible fürs Närrische aber nicht, sagt der Wahl-Lauterer. Anders ausgedrückt: Dürfte er gar nicht mehr auf die Bühne, Rupprecht ginge wohl kläglich ein.

Deshalb ist sein schon seit Jahren „angedrohter“ Abschied auch nichts, was ihn mit Wehmut erfüllen könnte. Als Galionsfigur bleibt er der Lauterer Fastnacht ja erhalten: Seit sechs Jahren füllt er Rolle (und Kostüm in annähernd Zeltgröße) des Pfalzgrafen Johann Casimir aus und verkörpert gemeinsam mit der jeweils amtierenden Tollität eins der Aushängeschilder beim Karnevalverein Kaiserslautern. Eine Traumrolle für den heute 63-Jährigen. Denn als Casimir ist er, wohin er auch schreitet, springt und stolpert, stets von einer bezaubernden jungen Frau flankiert.

Virus verdirbt 44. Session in Folge

Die Figur des Witze-Erzählers im schwarzen Anzug hingegen, die wollte Rupprecht eigentlich im Zuge eines Bühnenjubiläums entsorgen. Daraus jedoch ist (noch) nichts geworden, weil im ein winziges Virus seine 44. Session in Folge verdorben hat. Jetzt aber ist es soweit.

In die Bütt gestiegen respektive auf die Bühne geklettert ist Rupprecht erstmals 1978. Damals hat er in Erdesbach im Kuseler Land, aus dem er kommt, erstmals den Narren heraushängen lassen. Was der Novize damals so alles von sich gab, war offenbar vorzüglich angekommen. Denn Rupprecht sollte rasch zum gefragten Redner im Kreis Kusel und bald auch darüber hinaus avancieren.

Elf Anfragen allein für einen Abend

Zwischenzeitlich nach Kaiserslautern umgezogen, fand er 2005 auch den Weg zum KVK. In der Kalause war er nur allzu willkommen: Redner sind bekanntlich immer gesucht und heiß begehrt – was auch die Anfragen zeigen, die Rupprecht immer schon zeitig erhält. Für diesen Samstagabend hatte er deren elf (!). „Bis auf vier hatte ich alle abgesagt. Und dann das“, bedauert Rupprecht mit Blick auf die Terminprobleme, mit denen der KVK in der aktuellen Kampagne zu kämpfen hatte. Der angepeilte Termin für die eigene Galasitzung hatte gestrichen werden müssen. Nachdem dann der 11. Februar im Gespräch war, hatte Rupprecht alle anderen Verpflichtungen abgeschüttelt. Weil der KVK aber nun doch am Samstag pausiert, schaut Rupprecht in die Röhre. Oder?

Nein, natürlich nicht. Die Erlenbacher haben ihn für die Sitzung des Gesangvereins an Land gezogen. Dort wird der „schäne Dolle“ am Samstagabend einen seiner gut 15 Auftritte der Session bestreiten. Die Erlenbacher Bühnenbretter wird Rupprecht als schwarz gewandetes Witzegeschütz mit Samthandschuh und Federboa, Melone und dick geschminkten Antlitz betreten. Als die Figur, die er nur noch wenige Tage mit Leben füllen wird.

„Zugabe besser als die ganze Rede“

Rupprecht macht ernst. Dass die Figur nie mehr zu sehen sein wird, diese Botschaft hat er in seine Rede eingebaut. „Ich hatte überlegt, ob ich mich abschminken soll. Geht aber nicht. Ich muss geschminkt sein für die Zugabe. Die übrigens besser ist als die gesamte Rede“, wie Rupprecht witzelnd feststelle.

Ernst hingegen ist es ihm mit seinem Credo: „Die Leute müssen lachen können. Wenn keiner mehr lacht, ist es Zeit, von der Bühne zu verschwinden.“ So weit will er es erst gar nicht kommen lassen, will nicht zur Karikatur seiner selbst verkommen.

Als Moderator in Mittelbrunn gefordert

Weil es aber im kurzen Draht zwischen schlagfertigem Hirn und losem Mundwerk noch mächtig funkt, hat er inzwischen ein neues Betätigungsfeld gefunden: Am Freitagabend stand er als Moderator in einer Narrhalla. In Mittelbrunn war’s, wo Rupprecht zusammen mit dem Traditionsverein eine Sitzung auf die Beine gestellt hat. Zum zweiten Mal.

Das Programm hat er selbst zusammengestellt, sich dabei auf die Unterstützung vieler Fastnachter verlassen können, mit denen er all die Jahre ein prima Verhältnis gepflegt hat. Kräfte von KVK und Unterhaltungsverein Landstuhl haben den Großteil des Abends gestemmt, Rupprecht durchs Programm geführt – und einen seiner letzten Auftritte in der Paraderolle gefeiert. Kommt der „Dolle“ vielleicht irgendwann doch noch mal durchs Hintertürchen zurück? „Mit Sicherheit nicht“, sagt Rupprecht. Um ein Comeback auszuschließen, will er das Ende auch offiziell vor Publikum verkünden. „Wer kommt, wird es erleben: Der ,Dolle’ stirbt am Dienstag auf der Stiftsplatzs-Bühne.“