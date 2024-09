Kaiserslautern schafft mit wenig Geld Verbesserungen für den Radverkehr. Während das Land mit einer unsinnigen Studie Geld verbrennt.

Wer mit dem Rad unterwegs ist, kennt all das: Das Hoppeln über Bordsteine, die Suche nach einer sicheren Abstellmöglichkeit, das Warten an einer Ampel, obwohl man nach rechts schon längst hätte abbiegen können, die Skrupel, den kurzen Weg durch eine Einbahnstraße entgegen der Richtung zu nehmen ... Viele solcher Situationen hat die Stadt entschärft, ohne dass viel Geld nötig war. Natürlich ist eine Fahrradstraße toll, aber kleine Maßnahmen bewirken durch ihre Vielzahl schon einen besseren Fluss. Dass das Land nun eine vertiefende Studie zu Fahrradpiktogrammen aufnimmt – nach einer bundesweiten fünf Jahre dauernden Studie mit eindeutigem Ergebnis! – ist absurd. Andere Länder haben Erlasse verabschiedet, fertig. So kann man Steuergelder verbrennen, während man von den Kommunen Sparsamkeit fordert.