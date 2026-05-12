Zwei Männer sitzen auf der Anklagebank des Landgerichts Kaiserslautern. Ihnen wird unter anderem Erpressung, Körperverletzung und Betrug vorgeworfen.

Zwei Männer müssen sich seit Montag, 11. Mai, vor einer großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt einem 25-jährigen Dachdeckerhelfer unter anderem versuchte räuberische Erpressung sowie gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Taten soll er zwischen September 2024 und September 2025 in Kaiserslautern sowie in mehreren Orten im Landkreis Kaiserslautern begangen haben.

Die Staatsanwältin benötigte mehr als eine halbe Stunde, um die Vorwürfe aus insgesamt 18 Anklagepunkten zu verlesen – zu den einzelnen Taten benannte sie rund 100 Zeugen.

Deshalb stehen die Männer vor Gericht

An zwei Taten soll ein 23-jähriger Arbeitsloser beteiligt gewesen sein. Im September 2025 sollen beide Angeklagte versucht haben, einen Mann um 1000 Euro zu bringen. Sie sollen ihm über einen Messengerdienst gedroht haben, ihm den Hals aufzuschlitzen und seine Freundin zur Prostitution zu zwingen, falls er ihnen das Geld nicht am vereinbarten Treffpunkt in Weilerbach übergibt. Der Mann habe sich daraufhin zum Treffpunkt begeben, sich dann aber geweigert, das Geld zu übergeben. Daraufhin sollen die Angeklagten versucht haben, ihn mit einem Schlagstock und einem selbstgebauten Nunchaku zu schlagen. Der Mann habe fliehen können.

Im August 2025 soll der 25-Jährige mit zwei weiteren Männern versucht haben, in Kaiserslautern an Geld eines weiteren Mannes zu kommen. Er soll behauptet haben, der Mann schulde ihm Geld. Auch in diesem Fall habe sich das Opfer geweigert, zu zahlen. In der Folge sollen der Angeklagte und seine Komplizen auf den Mann eingetreten haben – auch, als dieser bereits am Boden gelegen habe. Erst als Nachbarn hinzukamen, habe der 25-Jährige von seinem Opfer abgelassen. Der Mann habe mehrere Prellungen davongetragen.

Im selben Monat habe es laut Staatsanwaltschaft einen Vorfall auf dem Rodenbacher Waldfest gegeben: Die beiden Angeklagten sollen dort Betäubungsmittel konsumiert haben. Nachdem zwei Besucher das Duo dazu aufgefordert hätten, dies zu unterlassen, sollen die beiden Männer mit Faustschlägen attackiert worden sein. Ein Festbesucher soll eine Verletzung am Auge erlitten haben. Darüber hinaus sollen die Angeklagten versucht haben, zwei einschreitende Zeuginnen anzugreifen. Außerdem sollen sie die Frauen – eine davon Polizeibeamtin – mehrfach (sexuell) beleidigt und bedroht haben.

Mit Stein Windschutzscheibe eingeschlagen

Im November 2024 soll der 25-Jährige einen Mann, der ihn nach Mittelbrunn gefahren habe, aufgefordert haben, ihn weiter nach Ramstein zu bringen und dort bei einer Autovermietung einen Mietwagen für ihn anzumieten. Der Angeklagte hat keine Fahrerlaubnis. Als der Fahrer dies verweigert habe, soll der Angeklagte ein Cuttermesser gezogen und ihn bedroht haben. Der Mann sei daraufhin mit ihm nach Ramstein gefahren. Dort soll der 25-Jährige ihn gegen die Hüfte getreten haben. Als der Mann weiterhin die Anmietung verweigert habe, soll der Angeklagte gedroht haben, einen großen Stein auf das Auto zu werfen – und dies schließlich getan haben. Die Windschutzscheibe des Wagens sei beschädigt worden; das Auto sei anschließend nicht mehr fahrtüchtig gewesen.

Darüber hinaus wird dem 25-jährigen Angeklagten in zahlreichen weiteren Fällen vorgeworfen, Menschen verletzt, genötigt, bedroht oder beleidigt zu haben. Zudem soll er Betrugsdelikte begangen haben, insbesondere zum Nachteil von Taxifahrern, die er anschließend körperlich angegangen oder bedroht haben soll. Auch Diebstahl wird ihm zur Last gelegt. Er befand sich kurzzeitig in Untersuchungshaft, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Mitangeklagter „verpennt“ Gerichtstermin

Ein von den Verteidigern angeregter Versuch scheiterte, das Verfahren durch eine Verständigung mit einem umfassenden Geständnis abzukürzen. Die Vorstellungen des Verteidigers des 25-jährigen Hauptangeklagten über eine noch bewährungsfähige Strafe deckten sich nicht mit denen der Staatsanwaltschaft. Angesichts der teils schwerwiegenden Vorwürfe komme eine Bewährungsstrafe aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht in Betracht.

Die Angeklagten äußerten sich nicht zur Sache. Nach Angaben seines Verteidigers geht der 25-Jährige wieder einer geregelten Arbeit nach und habe sich nach kurzer Untersuchungshaft sowie einer festen Beziehung zu einer schwangeren Partnerin verändert. Der 23-Jährige geht keiner Beschäftigung nach, lebt bei unstrukturiertem Tagesablauf von Bürgergeld und erklärte dem Gericht, auf einen Ein-Euro-Job habe er „keinen Bock“. Auch den Gerichtstermin habe er „verpennt“ – er erschien 45 Minuten zu spät.

Die Aussagen von insgesamt 26 Zeugen am Montag erhärteten die Vorwürfe. Der Prozess wird am 18. und 19. Mai fortgesetzt.