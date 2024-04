Die „Omas gegen rechts“ sind eine logische Entwicklung. Sie wissen um die Fragilität der Demokratie und dass man dafür kämpfen muss.

Wer ältere Frauen als brav, harmlos und gesellschaftlich nicht relevant ansieht, wird von den „Omas gegen rechts“ eines Besseren belehrt. Bewusst spielen sie bei dem Namen mit dem Klischee und gewinnen so Aufmerksamkeit. Doch es ist kein Zufall, dass gerade ältere Frauen gegen Rechtsextremismus und die Verteidigung der Frauenrechte aufstehen. Denn sie haben noch selbst erlebt, wie Frauen früher gesellschaftlich dastanden und für Emanzipation kämpften. Sie haben noch von ihren Eltern und Großeltern aus erster Hand erfahren, was Nationalsozialismus bedeutet und nicht nur in Geschichtsbüchern darüber gelesen. Sie sind die Generation, die für ihre Rechte kämpfen musste. Und dass die „Omas“ so präsent sind, zeigt auch, dass der Kampf gegen rechts von der gesamten Gesellschaft getragen wird und nicht nur der einer linken Gruppierung ist.