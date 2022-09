Was am Wochenende in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Gut 200 Besucher, fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten, vier Themenkomplexe und zwei Moderatoren: In der Podiumsdiskussion des Seniorenbeirats am Freitagabend in der Fruchthalle stellten die potenziellen Klaus-Weichel-Nachfolger ihre Ideen vor, wollten sich aber nicht immer festlegen.

Für ein zweitägiges Theaterfest standen nach der Sommerpause die Türen zum Pfalztheater am Samstagnachmittag endlich wieder ganz weit offen. Mit dem Blick hinter die Kulissen und auf die Bühnen bot der erste Tag ein spannendes Erlebnis mit ganz viel Spaß. Ein nicht ganz vollständiger Rundgang mit einem Zwischenstopp auf der Damentoilette.

Manch Badegast ist – auf den allerletzten Drücker – noch einmal zur Hochform aufgelaufen. Die meisten aber ließen es am Sonntagnachmittag gemächlich angehen. Letzter Tag an der „Wesch“: Anlass für den Freundeskreis Waschmühle, Besuchern am letzten Badetag noch rasch ein Trostpflaster zu reichen.

Die Kaiserslauterer Polizei hat am Wochenende zahlreiche E-Scooter-Fahrer kontrolliert, die berauscht, unter Alkoholeinfluss und mit nicht versicherten Rollern unterwegs waren.

Seit 50 Jahren gibt es nun schon die Verbandsgemeinde Landstuhl. Das Jubiläum wurde am Freitagabend mit allerlei Gästen in der Stadthalle gefeiert. In einem Punkt waren sich dabei fast alle einig.

Am Samstag, 24. September zieht der Musikverein Kollweiler durch Eulenbis. In den Straßen beweisen die Musiker ihr Können und wollen so auf sich aufmerksam machen. Aus gutem Grund.