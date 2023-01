Am Vogelwoog haben Unbekannte mehrere Plastiksäcke mit äußerst unappetitlichem Inhalt „entsorgt“. Die Schlachtabfälle haben zahlreiche Erholungssuchende verstört. Revierleiter Klaus Platz sagt: „Eine Nummer wie hier habe ich in meiner Dienstzeit noch nie erlebt.“ Und die Polizei ermittelt.

Wann stellt die CDU ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau auf? Und was sagt der CDU-Amtsinhaber Erik Emich zu den Gerüchten um eine angebliche innerparteiliche Konkurrenz in puncto Nominierung? Das und mehr hat die RHEINPFALZ den 50-jährigen Miesauer gefragt.

Als Stadtverwaltung hat man es nicht leicht alle Bürgerwünsche zu erfüllen. In der Rummelstraße gelang es der Stadt jüngst. Doch die schnelle Aktion hatte einen Haken.

Die Rütschhofstraße ist die erste Fahrradstraße in der Stadt – und ein Zankapfel. Am Montag ist sie erneut Thema im Stadtrat. Claudia Schneider hat sich mit Wilko Manz, Mobilitätsexperte an der Universität, über die Chancen des Radverkehrs, Autos, Lastenräder und Mut unterhalten.

Weil vier Bauplätze an der Reichenbacher Straße in Kottweiler-Schwanden mit Ver- und Entsorgungsanschlüssen erschlossen werden, wird die Straße ab Montag, 30. Januar, voll gesperrt. Rund fünf Wochen sollen die Arbeiten dauern.

Wer kennt es nicht: Man ist in Gedanken, wandert einfach weiter – und verpasst geradewegs die nächste Abzweigung. Auf einem ausgeschilderten Weg ist das kein großes Problem. Doch was, wenn man sich im Wald so richtig verläuft?