Ralf Hechler, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde und der Stadt Ramstein-Miesenbach, wies in der jüngsten Stadtratssitzung darauf hin, dass die Schlüsselzuweisung B2 des Landes zukünftig deutlich geringer ausfalle. Gezahlt wird sie bisher als Ausgleich für Kosten, die Ramstein-Miesenbach aufgrund der hohen Anzahl an nicht in Deutschland steuerpflichtigen Stationierungskräften entstehen, die aber dennoch die vorhandene Infrastruktur nutzen. Nun sei dieser Stationierungsansatz zugunsten der Schlüsselzuweisung B, von der finanzschwache Gemeinden profitieren, „drastisch umverteilt“ worden, bemängelt Hechler. „Wir verlieren nach den neuesten Berechnungen 930.000 Euro und somit soviel wie keine andere Stadt oder Ortsgemeinde in ganz Rheinland-Pfalz“, hält er fest. Dennoch bleibe Ramstein-Miesenbach die Kommune, die am meisten Umlage an die Verbandsgemeinde und den Kreis zahle – und auch diese werde nochmals deutlich steigen. „Das ist einfach nicht in Ordnung und so nicht hinnehmbar!“ Die Stadt Ramstein-Miesenbach sei landesweit „ganz klar der Verlierer bei diesem Umverteilungszinober“. Denn auch schon bei der Übernahme von Schulden aus Liquiditätskrediten durch das Land profitierten nur andere, ganz einfach deshalb, weil Ramstein-Miesenbach bislang keine solchen Kassenkredite benötigt habe. „Scheinbar will man das seitens des Gesetzgebers nun ändern“, befürchtet Hechler schlechte Zeiten für seine Stadt.