Die Polizei wurde in der Nacht zu Sonntag über Notruf zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Pariser Straße gerufen. Eine Streife rückte sofort aus und traf an der genannten Adresse zwei Männer vor dem Haus an, drei weitere hielten sich in dem Anwesen auf. Diese berichteten, dass der Streit mit den beiden Männern, die sich vor dem Anwesen aufhielten, bereits am Samstagabend begonnen habe. Jetzt – Stunden später – seien die Männer plötzlich an der Wohnung aufgetaucht und hätten unvermittelt die Tür eingetreten. Einer der beiden Männer habe einen Holzschläger in der Hand gehabt und damit gedroht, diesen einzusetzen. Im weiteren Verlauf des Streits habe der Begleiter des Mannes einem anderen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Gegen den 19-Jährigen wird laut Polizei wegen Körperverletzung ermittelt.

Der mutmaßliche Haupttäter, ein 21-Jähriger aus dem Landkreis, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er 2,6 Promille. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu. Weil er außerdem im Verdacht steht, in diesem Zustand Auto gefahren zu sein, wird gegen ihn auch wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 21-Jährige wurde zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Er machte keine Angaben zum Verlauf oder den Hintergründen der Auseinandersetzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.