Bei einer Auseinandersetzung auf einem Supermarktparkplatz in der Vogelwoogstraße ist am Mittwochabend ein 35-Jähriger verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger. Er soll dem Mann eine Schnapsflasche mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben, so die Polizei. Durch die Attacke ging der Verletzte zu Boden, wo der 25-Jährige dann mit einem Fahrrad weiter auf ihn eingeschlagen habe. Ein Unbeteiligter ging dazwischen. Der Auseinandersetzung vorausgegangen war offensichtlich ein verbaler Streit, infolgedessen soll der 35-Jährige den jüngeren geschlagen und gewürgt haben. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.