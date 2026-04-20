In der Innenstadt von Kaiserslautern hat ein 20-Jähriger am Sonntagvormittag einen 25-Jährigen mehrfach geschlagen und ein Dritter hat den Laptop des 25-Jährigen gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach gab der 20-Jährige an, der Ältere habe ihn kürzlich bestohlen.

Beim Eintreffen der Streife wurden zwei Männer angetroffen. Die Beamten trennten die Kontrahenten, die sich weiterhin beleidigten. Der dritte Beteiligte rannte davon. Die Ermittlungen dauern an.