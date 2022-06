Am frühen Sonntagmorgen ist es zu einer Schlägerei in der Zollamtstraße gekommen. Ein 20-Jähriger ist von vier Unbekannten geschlagen worden, wie die Polizei weiter mitteilt. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Nach seinen Angaben wartete er an seinem Auto auf einem Parkplatz auf seine Freunde, als eine andere Gruppe mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz verlassen wollte. Diese Gruppe fühlte sich durch die Parkposition des 20-Jährigen daran gehindert. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Die vier mutmaßlichen Täter traten und schlugen auf den 20-Jährigen ein. Im Anschluss verließen die bislang unbekannten Täter den Parkplatz mit einem schwarzen VW Golf GTI. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.