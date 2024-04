In einer Kneipe in der Richard-Wagner-Straße in Kaiserslautern hat sich am Samstag gegen 4 Uhr ein Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein Mann drei Frauen im Alter von 31 und 50 Jahren ins Gesicht. Der Täter, der nach Zeugenaussagen eine schwarze Hose und eine Mütze trug, verschwand, bevor die Polizei an Ort und Stelle eintraf. Die drei Frauen erhielten einen Platzverweis, eine der beiden 31-Jährigen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die zwei anderen Frauen tauchten gegen 5.30 Uhr mit einer 35-Jährigen und weiteren Begleitern in einer Tankstelle in der Pariser Straße auf. Deren Verhalten rief abermals die Polizei auf den Plan, da der Kassierer der Tankstelle den Frauen keinen Alkohol verkaufen wollte. Daraufhin zerstörte die 31-Jährige eine Vase und ein Blumengesteck. Die 35-Jährige stahl eine Flasche Sekt und flüchtete. Die Polizei traf die Gruppe – fünf Personen – nahe der Tankstelle an. Es seien entsprechende Strafanzeigen gefertigt worden, so die Polizei.