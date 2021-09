Zwei alkoholisierte Männer haben sich am Mittwochnachmittag einen Platzverweis eingehandelt. Zeugen meldeten laut Polizei gegen 16 Uhr eine Schlägerei in der Eisenbahnstraße. Beim Eintreffen der Streife waren die beiden Kontrahenten schon von Passanten getrennt worden. Die beiden Männer waren alkoholisiert. Der Atemalkoholtest zeigte Werte von 0,49 und 1,03 Promille an. Beide Männer waren leicht verletzt, lehnten aber eine medizinische Behandlung ab. Sie erhielten für den Abend einen Platzverweis, dem sie nachkamen und die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen verließen.