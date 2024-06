Zu einer größeren Schlägerei ist es bereits am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Marktstraße gekommen. Gegen 4.30 Uhr gerieten zwei Parteien in Streit, teilte die Polizei erst am Freitag mit. Die sieben Beteiligten schlugen und traten sich. Nachdem ein Mann zu Boden gegangen war, wurde ihm noch mehrmals gegen den Kopf geschlagen und getreten. Als die Polizei eintraf, waren die Schläger bereits weg. Ein Video, das in Chatgruppen geteilt wurde, brachte weitere Erkenntnisse zu Tätern und Opfern. Aufgrund der Schläge und Tritte gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes stufte die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern das Geschehen als versuchtes Tötungsdelikt ein. Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben und weitere Angaben machen können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 mit ihr in Verbindung zu setzen. Für die polizeilichen Ermittlungen ist der Videobeweis hilfreich, gleichwohl weist das Polizeipräsidium Westpfalz darauf hin, dass die Verbreitung des Videos (zum Beispiel in den Sozialen Medien oder über Messenger-Dienste) strafbar sein könnte.