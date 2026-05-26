Kaiserslautern Schlägerei bei Fest im Volkspark
Ein Streit bei einer Veranstaltung im Volkspark endete am Sonntagabend mit einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, trafen zwei Männer aufeinander. Der Täter rempelte nach ersten Erkenntnissen einen 31-Jährigen an. Auf eine Ansprache reagierte der Täter mit einem Schlag ins Gesicht, durch den die Brille des 31-Jährigen zu Bruch ging. Im darauffolgenden Gerangel wurde eine Zeugin ebenfalls geschlagen. Gegen den Angreifer wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.