Ein Streit bei einer Veranstaltung im Volkspark endete am Sonntagabend mit einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, trafen zwei Männer aufeinander. Der Täter rempelte nach ersten Erkenntnissen einen 31-Jährigen an. Auf eine Ansprache reagierte der Täter mit einem Schlag ins Gesicht, durch den die Brille des 31-Jährigen zu Bruch ging. Im darauffolgenden Gerangel wurde eine Zeugin ebenfalls geschlagen. Gegen den Angreifer wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.