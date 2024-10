Mitten auf der Autobahn soll es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen sein. Wie die Polizei berichtet, habe der Fahrer eines Lieferdienstes andere Fahrzeuge davon abgehalten, ihn zu überholen. Als es dennoch jemand versuchte, wurde er vom Transporter fast seitlich in die Mittelschutzplanke gedrückt und anschließend mehrfach stark ausgebremst. Der Autofahrer wollte den Fahrer des Lieferdienstes zur Rede stellen und bremste ihn ebenfalls aus. Beide Fahrzeuge hielten dann auf dem rechten Fahrstreifen im dreispurigen Teil der A6 bei Ramstein-Miesenbach an. Aus dem Transporter stiegen drei Personen aus. Es kam zu einem kurzen Handgemenge auf der Autobahn. Danach flüchtete der Lieferdienstfahrer. Der Kleinlaster konnte jedoch kurz darauf ermittelt werden – ebenso die Insassen. Zeugen des Vorfalls oder der vorausgegangenen Situation bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 35340 zu melden.