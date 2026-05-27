Zwei Männer haben sich am Dienstagnachmittag, 26. Mai, eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Stiftsplatz geliefert. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 17 Uhr, dass ein Verletzter am Boden liege. Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf zwei amtsbekannte Männer – einer davon lag mit einer Platzwunde am Kopf am Boden und war nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst versorgte den 51-Jährigen, der eine weitere ärztliche Behandlung allerdings ablehnte.

Den ersten Ermittlungen zufolge gerieten der 51-Jährige und sein 34 Jahre alter Kontrahent in Streit, in dessen Verlauf die Fäuste flogen. Der Ältere stürzte zu Boden und verletzte sich. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.