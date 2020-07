Für Aufsehen sorgte am Mittwoch eine 52-jährige Frau an einer Tankstelle in der Hohenecker Straße. Die Frau attackierte eine 43-Jährige und verletzte zwei Polizeibeamte. Die jüngere Frau hatte beim Warten an der Waschanlage die Mailbox ihres Smartphones abgehört, was die 52-Jährige als

Videoaufnahme interpretierte. Die nach Polizeiangaben psychisch auffällige Frau attackierte die 43-Jährige, bedrohte sie und zerriss ihr das T-Shirt. Als sich die Geschädigte in Sicherheit bringen wollte, wurde sie von der Angreiferin verfolgt. Die Polizei konnte die Frau in der

Brandenburger Straße aufgreifen. Bei ihrer Festnahme verletzte sie zwei Polizeibeamte. Gegen die 52-Jährige wird deshalb auch wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Auch auf dem Weg zur Polizeiinspektion attackierte die Frau die Beamten. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert.